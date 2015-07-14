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John C. Reilly يؤكد مشاركته في Wreck-It Ralph 2

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John C. Reilly يؤكد مشاركته في Wreck-It Ralph 2 John C. Reilly يؤكد مشاركته في Wreck-It Ralph 2

الإثنين 13-07-2015 21:45

بعد أن تكتمت شركة Walt Disney Pictures على معلومات عن التحضير لإنتاج جزء ثانٍ من الفيلم الكرتوني Wreck-It Ralph، جاء الخبر على لسان الممثل John C. Reilly الذي حلّ ضيفاً على مهرجان السينما الأشهر في إيرلندا Galway Film Fleadh، عن موافقته على إعطاء صوته مجدداً لشخصية Ralph في الجزء الجديد من سلسلة أفلام Wreck-It Ralph الذي ما زال من دون عنوان رسمي ولم يفصح بعد عن موعد إطلاقه في الصالات العالمية. يذكر أننا في انتظار ثلاثة أفلام جديدة للممثل John C. Reilly منها اثنان عرضا في مهرجان Cannes السينمائي الدولي وهما: Tale of Tales و The Lobster والثالث فيلم من إنتاج فرنسي بعنوان Les cowboys. كما يقوم الممثل حالياً بتسجيل صوته لإحدى شخصيات الفيلم الكرتوني الذي يحمل عنواناً مبدئياً هو Untitled Illumination Project 2.

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سيدتي