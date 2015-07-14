بالصور...النجوم يقدمون التعازي برحيل سامي العدل

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

حرص عدد كبير من الفنانين والفنانات على حضور مراسم عزاء الفنان الراحل سامي العدل، الذي وافته المنية منذ يومين بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ69 عاماً.

وامتلأ مسجد آل رشدان بالمعزين، الذين كان في مقدّمهم الفنان عادل إمام، ويحي الفخراني، ومحمد منير، ومحمود عبد العزيز، ومحمود ياسين، وعمرو سعد، ومحمد هنيدي، وأحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، ومحمد صبحي، وجمال سليمان، وأحمد عز، وسمير غانم، وعزت العلايلي، وماجد المصري، وعمرو سعد، وباسم سمرة، وسيمون، وخالد زكي. وقد حضرت العزاء ايضاً روبي، التي بدت عليها علامات الحمل، برفقة زوجها المخرج سامح عبد العزيز.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"