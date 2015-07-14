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بالصور: شاروخان منزعج من بعض المعجبين

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الإثنين 13-07-2015 22:07

نشر نجم بوليوود Shahrukhan تدوينة على موقعه الخاصّ على تويتر، أعرب فيها عن انزعاجه من سلوكيّات بعض المعجبين، الذين قاموا برسم كتابات على جدران مسكنه في مومباي.

وكانت وسائل الإعلام قد نشرت صوراً لجدران منزل Shahrukhan تتضمن رسائل بعبارة "أحبك شاروخان".

وأكدت صحيفة DNA نقلاً عن مصادر مقرّبة القول: "لا يوجد أيّ خطأ في الكتابة على الجدران، وليس هناك ضرورة لإزالتها، والفاعلون سوف يعودون بعد 20 يوماً لفعلها مجدّداً".

هذا القول زاد من خيبة أمل Shahrukhan من ناحية تطبيق القوانين في بلاده في ما يتعلق بحماية منزله من تصرّفات مماثلة.

الجدير ذكره أن Shahrukhan مشغول حالياً بتصوير فيلمه "Dilwale" في بلغاريا، بالإضافة إلى أفلام أخرى، من المتوقع عرضها في نهاية هذا العام وبداية عام 2016.

 

 

 

 

 

 

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