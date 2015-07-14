المليون الأول لسلمى رشيد

نجحت الفنانة المغربية الشابة سلمى رشيد في الوصول إلى مليون معجب على "الفيس بوك"، قبل عدة أيام فقط، إذ تعد سلمى من بين أكثر الفنانين المغاربة تواصلاً على مواقع التواصل الاجتماع .

وتجدر الاشارة إلى أن سلمى ما زالت تحصد نجاح أغنيتها الخليجية الأخيرة "سمعني نبضك"، حيث فاق عدد المشاهدات مليوني ونصف مشاهد على "اليوتيوب"، في أقل من شهر واحد على إصدارها. كما أحيت خريجة "أراب أيدول" في نسخته الثانية، العديد من الحفلات، كان أخرها بمدينة فاس العتيقة.

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