نشاطات فنية بالجملة لدنيا باطما

انتهت الفنانة المغربية دنيا باطما من تصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى أغنية مغربية من ألبومها الأخير عنوانها "واعر مزيان" وصورتها تحت إدارة المخرج المغربي أنور الأمير في مدينة مراكش، والثانية أغنية وطنية بعنوان "المغرب مغربنا" أهدتها لبلدها.

كما كشفت دنيا في إحدى اللقاءات الإذاعية عن مفاجأة تحضرها مع الفنان المغربي الدوزي، وهي عبارة عن ديو من ألحان محمد الرفاعي.

وأعلنت خريجة "أراب أيدول" في موسمه الأول عن جولة مرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية، ستجمعها مع الفنان السعودي ابراهيم الحكمي، ابتداءاً من الثامن آب/أغسطس المقبل.

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