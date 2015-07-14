بوبي براون يرزق بطفل سادس

رزق مغني الراب الأمريكي Bobby Brown طفلة هي السادسة في ترتيب أطفاله، والثانية من زوجته Alicia Ethridge.

Alicia أنجبت مولودتها الثانية من بوبي في مستشفى Cedars-Sinai في لوس أنجلوس.

يُشار إلى أن المولودة هي الابنة الثانية للثنائي، بعد صبيّ هو كاسيوس، يبلغ من العمر 5 أعوام .

يُذكر أن عدد أولاد Bobby Brown أصبح 6 أطفال، من ضمنهم ابنته من النجمة الراحلة Whitney Houston، التي تصارع الموت وتُدعى Bobbi Kristina.

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