بوبي براون يرزق بطفل سادس
الإثنين 13-07-2015 23:57
رزق مغني الراب الأمريكي Bobby Brown طفلة هي السادسة في ترتيب أطفاله، والثانية من زوجته Alicia Ethridge.
Alicia أنجبت مولودتها الثانية من بوبي في مستشفى Cedars-Sinai في لوس أنجلوس.
يُشار إلى أن المولودة هي الابنة الثانية للثنائي، بعد صبيّ هو كاسيوس، يبلغ من العمر 5 أعوام .
يُذكر أن عدد أولاد Bobby Brown أصبح 6 أطفال، من ضمنهم ابنته من النجمة الراحلة Whitney Houston، التي تصارع الموت وتُدعى Bobbi Kristina.
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