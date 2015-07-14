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بوبي براون يرزق بطفل سادس

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الإثنين 13-07-2015 23:57

رزق مغني الراب الأمريكي Bobby Brown طفلة هي السادسة في ترتيب أطفاله، والثانية من زوجته Alicia Ethridge.

Alicia أنجبت مولودتها الثانية من بوبي في مستشفى Cedars-Sinai في لوس أنجلوس.

يُشار إلى أن المولودة هي الابنة الثانية للثنائي، بعد صبيّ هو كاسيوس، يبلغ من العمر 5 أعوام .

يُذكر أن عدد أولاد Bobby Brown أصبح 6 أطفال، من ضمنهم ابنته من النجمة الراحلة Whitney Houston، التي تصارع الموت وتُدعى Bobbi Kristina.

 

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