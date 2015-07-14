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مجوهرات أوراس لإطلالتك في نهار العيد

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مجوهرات أوراس لإطلالتك في نهار العيد مجوهرات أوراس لإطلالتك في نهار العيد

الإثنين 13-07-2015 10:27

 

لا تكتمل إطلالتك مهما بلغت بساطتها بدون بريق المجوهرات، وهذا ما لا يجب أن تغفلي عنه عند تنسيق إطلالتك النهارية لعيد الفطر المبارك، ولأننا نعلم أهمية المجوهرات في كل إطلالة خصصنا هذا الموضوع لنعرفك على ماركة المجوهرات أوراس Auras .

بدأت ماركة أوراس في عام 2006 ومن مجموعة شقيقات سعوديات فهمن احتياج السيدة الخليجية فخصصن عملهنّ في المجوهرات اليومية حيث يقدمن لنا تصاميم بسيطةً وناعمةً تنوعت بين القلادات مع الخواتم والأساور المصنوعة من الذهب الخالص والمطعمة بالأحجار الكريمة كالألماس واللؤلؤ وغيرها. 

البساطة والسهولة هي ما يميز مجوهرات أوراس، فتتناسب تصاميمها مع إطلالة كل سيدة مهما كان عمرها أو ستايلها، كما يمكن أن ترتديها في إطلالاتك المسائية في السهرات، أو في إطلالتك اليومية البسيطة لتضفي لها لمسةً من بريق الذهب والألماس . 

وتضم مجوهرات أوراس مجموعةً كلاسيكيةً متميزةً مصنوعةً من الذهب والألماس واللؤلؤ، كما أطلقت مؤخرًا مجموعةً أنيقةً من المجوهرات المطعمة بالأحجار الكريمة ذات الألوان الصيفية الرائعة، وتنصح سجى  _إحدى مؤسسات ماركة أوراس_ بارتداء المجوهرات بطريقة  Layering  أي بارتداء مجموعة أساور أو خواتم مع بعضها البعض بشكل طبقات متعددة، كما يظهر في الصور أعلاه لتتميزي بإطلالة عصرية جذابة بعيدة عن التكلف والمبالغة . 

 

 

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سيدتي

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