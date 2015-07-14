"كارولينا هيريرا" تُبدع مجموعة مستوحاة من الطبيعة

في مدينة نيويورك، وفي شهر فبراير الماضي تحديداً، قدّمت دار "Carolina Herrera" مجموعتها لموسم خريف وشتاء 2015-2016 ضمن أسبوع الموضة. وقد استوحيت هذه المجموعة من الطبيعة ومن جمالها التي شكّلت طويلاً مصدر وحي للمديرة الإبداعية ومؤسِّسة الدار السيّدة Carolina، فتمحورت في هذا الموسم حول البحر بشكل أساسيّ، في زمن الشتاء، ما عكس كلّ ذلك على التصاميم بطريقة رائعة، وعلى الأقمشة التي اختيرت بعناية لتخدم الموضوع. وقد رأينا في المجموعة البحر بمختلف أوقاته وتقلباته؛ حين تنعكس الشمس عليه في وقت الصحو أو وقت الغروب مع أشعتها الذهبية، وحين تتلبّد الغيوم فوقه ليُصبح رمادياً، وحين تهبّ العواصف وأمواجه العاتية، كما عند سطوع القمر في ليلة صاحية والبريق الفضي يرافقه.

تنوعت الأقمشة فرأينا الشيفون، والكريب، والحرير، مع وجود طفيف للفرو. أمّا الألوان فتعدّدت، وكان الرمادي، والأزرق، والبيج، والأبيض، والأحمر، والذهبي والفضي. وتألفت المجموعة من فساتين الكوكتيل والفساتين الطويلة الفاخرة كما من المعاطف والسترات الخفيفة.

مجموعة أنيقة وفاخرة تليق بالمرأة التي تبحث عن التميّز، والتي تعشق المحافظة على كلاسيكيّتها مع لمسات من العصرية تجعلها تظهر في أجمل حُلّة.

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