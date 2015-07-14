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إطلالتك في العيد على خطى النجمات

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إطلالتك في العيد على خطى النجمات إطلالتك في العيد على خطى النجمات

الإثنين 13-07-2015 16:07

يفصلنا أقلّ من أسبوع عن يوم العيد، ولا بدّ للنساء على اختلاف أعمارهن من الحيرة في ما عليهن اختياره من إطلالات أنيقة ليقضين بها هذا اليوم. لهذا، قمنا بجمع أكثر من 15 إطلالة لك خاصّة بنجماتك المفضّلات عربياً وعالمياً، وتصلح لمختلف الأعمار لتختاري منها ما يُعجبك.
فإن كنت ترغبين في ارتداء فستان مميز، فإنّ بإمكانك أن تستوحي من ميساء المغربي بفستان من Dolce&Gabbana، أو من الممثلة Lily Collins بفستان من الدانتيل الأسود من توقيع Mikael D، أو من إليسا بفستان أبيض ناعم من Elie Saab. أما إن كنت تفضلين تنسيق تنورة مع توب رسمية فاستوحي من إطلالة الممثلة Paz Vega بفستان من Ralph&Russo، أو من الشقراء Kate Hudson التي اختارت تنورة ماكسي برّاقة مع توب بيضاء من Louis Vuitton، أو من Nieves Alvarez التي اختارت تنورة وقميصاً من Elie Saab. ولإطلالات أكثر عصرية، ابتعدي عن الفساتين والتنانير، واختاري سروالاً أو جامبسوت Jumpsuit بتصميم مميز، كما فعلت سيرين عبد النور، وNaomi Campbell، وشيرين، والممثلة هبة نور.
ما يجمع بين هذه الإطلالات أنها راقية، محتشمة، أنيقة، وفيها الكثير من العصرية. لذلك، اختاري منها ما يعجبك وما يُناسب قوامك وسنك.

 

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سيدتي

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