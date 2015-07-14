أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الموجات فوق الصوتية أحدث صيحة لعلاج القدم السكرى

Google+ Print
الموجات فوق الصوتية أحدث صيحة لعلاج القدم السكرى الموجات فوق الصوتية أحدث صيحة لعلاج القدم السكرى
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث سلطت الضوء على علاج جديد للقروح والجروح، التى تصيب الكثير من المرضى على مستوى العالم، ومن أبرزها قرح الفراش وجروح مرضى السكر وخاصة ً القدم السكرى.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة شيفيلد الإنجليزية، أن الموجات فوق الصوتية قد تعالج الجروح والقرح التى تصيب مئات الآلاف من المرضى حول العالم، والمثير أن النتائج أثبت أن الموجات الصوتية عالية التردد تساهم فى علاج القرح التى قد تؤدى إلى بتر الأطراف مثل القدم السكرى.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن الموجات الصوتية عالية التردد تساهم فى تحفيز استشفاء الجروح والقرح التى تصيب أجزاء الجسم المختلفة، وتنشيط حدوث عملية الاستشفاء الطبيعية.

وأضاف التقرير أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS قد تعتمد على هذه التقنية العلاجية خلال 4 سنوات من الآن، لافتين إلى أن هذا الابتكار سيساهم فى علاج الملايين من المرضى الذين يعانون من الجروح المزمنة.

ونشرت هذه النتائج على المجلة الطبية "Journal of Investigative Dermatology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى عشر من شهر يوليو الجارى.
>كلمات متعلقة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365