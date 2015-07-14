الموجات فوق الصوتية أحدث صيحة لعلاج القدم السكرى

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث سلطت الضوء على علاج جديد للقروح والجروح، التى تصيب الكثير من المرضى على مستوى العالم، ومن أبرزها قرح الفراش وجروح مرضى السكر وخاصة ً القدم السكرى.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة شيفيلد الإنجليزية، أن الموجات فوق الصوتية قد تعالج الجروح والقرح التى تصيب مئات الآلاف من المرضى حول العالم، والمثير أن النتائج أثبت أن الموجات الصوتية عالية التردد تساهم فى علاج القرح التى قد تؤدى إلى بتر الأطراف مثل القدم السكرى.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن الموجات الصوتية عالية التردد تساهم فى تحفيز استشفاء الجروح والقرح التى تصيب أجزاء الجسم المختلفة، وتنشيط حدوث عملية الاستشفاء الطبيعية.

وأضاف التقرير أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS قد تعتمد على هذه التقنية العلاجية خلال 4 سنوات من الآن، لافتين إلى أن هذا الابتكار سيساهم فى علاج الملايين من المرضى الذين يعانون من الجروح المزمنة.

ونشرت هذه النتائج على المجلة الطبية "Journal of Investigative Dermatology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى عشر من شهر يوليو الجارى.

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