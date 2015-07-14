أمير قطر يصل تركيا فى زيارة يلتقى خلالها اردوغان

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى إلى تركيا اليوم الاثنين فى زيارة تلبية لدعوة الرئيس التركى رجب طيب إردوغان.

وقال بيان للمركز الإعلامى فى القصر الرئاسى التركى أن إردوغان وتميم سيلتقيان فى مدينة اسطنبول، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا، بحسب موقع ترك برس الإخبارى ووكالة الأنباء القطرية(قنا).

وأضاف البيان، أن الجانبين سيبحثان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين، فى إطار الاتفاقية الموقعة مؤخرا.

كانت تركيا قد أعلنت فى الثامن من الشهر الماضى عن سريان اتفاقية التعاون العسكرى التركي- القطرى التى وقع عليها فى أنقرة فى ديسمبر 2014.

وتضمن الاتفاقية التعاون فى مجالات التدريب العسكرى والصناعة الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

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