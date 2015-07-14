«كارفور ديرة» لم يلتزم بمبادرة الشاشات التوعوية

كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، عن عدم التزام منفذ البيع «كارفور» الواقع في منطقة ديرة بوضع شاشات تليفزيونية للتوعية وفق المبادرة التي أطلقتها الوزارة ونفذتها جميع منافذ البيع إلى جانب أفرع كارفور بإمارات أخرى، وتساهم الشاشات في تغير الأنماط الاستهلاكية وكانت الوزارة قد اتفقت مع منافذ كارفور لوضع تلك الشاشات قبل شهر رمضان، وتعتزم وزارة الاقتصاد التحقيق في أسباب عدم استجابتهم لتنفيذ المبادرة، في حين التزم كارفور بوضع 12 قارئ أسعار للسلع بحسب مباردة إدارة حماية المستهلك التي أطلقتها لتسهل على المتسوقين معرفة أسعار السلع قبل الدفع.

وجاء ذلك خلال جولة في كارفور سيتي سنتر ديرة للتأكد من أن العروض الرمضانية مستمرة كما أعلن عنها، بالإضافة إلى التعرف على عروض عيد الفطر المبارك التي شملت 270 سلعة وتخفيضات 50 إلى 70%.

وأفاد النعيمي بأنه من خلال تقييمهم لمبادرة المتسوق المراقب التي أطلقتها الوزارة في 2007 جاءت النتائج بزيادة الملاحظات 40% خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن جميع منافذ البيع على مستوى الدولة ملتزمة بعروض رمضان.

تثبيت الأسعار

وأوضح أن وزارة الاقتصاد قامت بتثبيت سعر 3500 سلعة من قبل 480 منفذ بيع على مستوى الدولة من بداية 2015 وحتى نهاية العام نفسه، وتراقب الوزارة مراقبة مباشرة عن طريق برنامج مراقبة السلع الإلكتروني بشكل مباشر ومستمر لمرحلتين وهما توفير السلعة على الأرفف والمرحلة الثانية عدم تغيير سعرها على مدار العام، مشيراً إلى أن عدم توفير السلع المعلن عنها في الخصومات التي ستشملها عروض رمضان على «الأرفف» تعرض منافذ البيع للمخالفة، كما تضع الاقتصاد إجراءات صارمة ضد مستغلي التخفيضات المقدمة للمستهلكين.

وأكد أن شهر رمضان شهد استقراراً نسبياً في أسعار المواد الاستهلاكية في منافذ البيع، كما أن السوق لم يتعرض لاختفاء أي من السلع الأساسية، وبلغت قيمة حملات التخفيضات التي نفذتها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة لموسم رمضان ما يقارب 200 مليون درهم هذا العام، مشيراً إلى أن الجمعيات ومنافذ البيع قدمت مبادرات لدعم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من السلع لموسم الشهر المبارك، من خلال حملات تخفيضية تنفذ قبل شهر رمضان بفترة يستطيع المستهلكون من خلالها الاستفادة منها.

تثبيت

دعمت متاجر كارفور للتجزئة على مستوى فروعها على مستوى الدولة، قبل شهر رمضان المبارك بما يتجاوز 15 مليون درهم وتضمنت حملتها تخفيض أسعار 300 سلعة استهلاكية أساسية إلى ما دون سعر التكلفة، وتثبيت أسعار 200 سلعة استهلاكية حتى نهاية العام 2015، التزاماً منها بتوفير المنتجات والبضائع لعملائها بأقل تكلفة، والمساهمة في الجهود المبذولة لمواجهة تضخم الأسعار.