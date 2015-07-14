حمدان بن راشد يعتمد مناقصة تسوية أراضي الخوانيج الثانية بـ 42 مليون درهم

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي مشروع تسوية منطقة الخوانيج الثانية والمخصصة لإسكان المواطنين بقيمة تتجاوز 42 مليون درهم وصرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وقال إن البلدية أنجزت إجراءاتها التحضيرية للبدء بأعمال تسوية منطقة الخوانيج الثانية والمخصصة لإسكان المواطنين بعد أن قامت بطرح المناقصة اللازمة على شركات المقاولات المؤهلة والمتخصصة في أعمال التسوية والطرق، واعتمدت اللجنة الفنية بالبلدية التقرير المشترك المعد من قبل الصيانة العامة والعقود والمشتريات وسيتم ترسية المناقصة على الشركة المؤهلة الفائزة بالمشروع.

خطط

ومن جانبه صرح المهندس جمعة خليفة الفقاعي مدير إدارة الصيانة بالبلدية بأن المشروع يشمل عملية التسوية الترابية لمساحة 5 ملايين ونحو 566 ألف متر مربع للمنطقة المخططة والتي تم تخصيصها بالكامل للمواطنين كمساكن، حيث تقوم إدارة الصيانة العامة بشكل سنوي بالتنسيق مع إدارة المساحة لتحديد أولويات تنفيذ أعمال التسوية وفقاً للخطط الموضوعة والمحددة لذلك.

حفر وقطر

وقال الفقاعي إن عملية التسوية سوف تستغرق 455 يوما وتبلغ قيمة أعمال الحفر والقطر والتسوية 9 ملايين و600 ألف متر مكعب من الدفان في حين يبلغ حجم أعمال الردم حوالي 6 ملايين و350 ألف متر مكعب بالتنسيق مع إدارة المساحة برفد سياسة الإمارة في توفير السكن.

المسح الجوي

قامت إدارة الصيانة في بلدية دبي بتنفيذ العديد من أعمال التسوية في جوانب المنطقة وحسب الضرورة بلغت حوالي مليون متر مربع وبقيمة تقارب 15 مليوناً و500 ألف درهم وذلك من خلال عقود متفرقة مع شركات متخصصة في هذا المجال، ومن الجدير بالذكر أن أعمال المسح للمنطقة تمت من خلال المسح الجوي بالطائرات بدون طيار التابعة لإدارة المساحة.