منصور بن زايد يكرّم متميزي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مساء أمس، فعاليات الملتقى السنوي، وحفل الإفطار، الذي نظمه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في فندق سانت ريجيس السعديات، الذي صادف هذا العام مرور عشر سنوات على إنشاء الجهاز، بحضور كل من الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة وعضو مجلس إدارة الجهاز، ومحمد أحمد البواردي، وعدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين، وموظفي الجهاز.

وقام سموه خلال الملتقى بتكريم كوكبة من أعضاء مجلس إدارة الجهاز السابقين، كما كرم سموه الموظفين الفائزين بجائزة «الناموس» للتميز الإداري والوظيفي، ومجموعة من موظفي الجهاز المتميزين.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة الجهاز السابقين، مستذكراً بالاعتزاز جهودهم وما تحقق من إنجازات مشرفة، خلال فترة عضويتهم في مجلس الإدارة، التي امتدت لفترات عدة.

تهنئة

كما هنأ سموه الموظفين الفائزين بجائزة الناموس على تميزهم في العطاء، مشيداً سموه بالجائزة التي تهدف إلى نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة والارتقاء بمعايير الأداء ورفع كفاءة الموظفين، بما ينعكس على أداء الجهاز، ويسهم في تحقيق استراتيجيته وبرامجه وأهدافه.

وتناول سموه طعام الإفطار مع موظفي جهاز الرقابة الغذائية، وتبادل معهم التهاني والأحاديث الودية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدوام الصحة والعافية والسعادة، وعلى القيادة الرشيدة ووطننا الغالي بمزيد من التقدم والرقي، وعلى شعب الإمارات بالرخاء والازدهار.

من جانبه قال راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في كلمته، التي ألقاها خلال الملتقى إن الإنجازات التي حققها الجهاز خلال السنوات العشر الماضية كانت ثمرة لقيادة وإشراف وتوجيه ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مصحوباً بعمل وعطاء مخلص لا محدود لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين.

وأشاد بالدعم والتعاون، الذي لقيه الجهاز أبوظبي من شركائه الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية والعالمية، وتوجه الشريقي بالشكر إلى كل موظفي الجهاز.