توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 2015/7/14

-حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/7/14

- حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/7/14

>مولود برج الحمل لا يخشى شيئًا ولا يهاب أحدًا، ويظل طيلة حياته يتعرض للمواقف الصعبة ولكنه ينهض محاولاً مرة أخرى فهو لا يعرف الاستسلام كما أن الخوف لا يعرف إلى قلبه سبيلاً ومواليد برج الحمل يتميزون بطيبة القلب وبقدرة على الصفح قد تبلغ حد السفه تمامًا كالطفل الذى يتعرض للعقاب من شخص ويبكى ثم لا يلبث أن يبتسم فى وجه نفس الشخص الذى عاقبه بشرط أن يبدأ هذا الشخص بالمداعبة والكلام.>مولود برج الثور له طبيعة خاصة يعشق الجمال والطبيعة الخضراء، وتجده دائمًا محاطًا بها ويحب أن يكون له حديقته الخاصة ويقوم بالعناية بها وزراعتها وإذا لم تسعف أموره لكى ينجح فى هذا يهرب إلى هواية الصيد أو الرسم أو الاستمتاع للموسيقى فى مكان هادئ والاسترخاء بين أحلام اليقظة التى تعد من هواياته التى يجب الحد منها وإلا ضل طريق الحقيقة وإنقاد وراء السراب.

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/7/14

الرجل والمرأة من برج الجوزاء يقومون بأكثر من عمل فى آن واحد فهو مزدوج فى تصرفاته فامرأة برج الجوزاء تقوم بعدة أعمال فى وقت واحد، والتكرار والروتين من أعداء أصحاب برج الجوزاء تمامًا كالعصفور الذى يمل الأسر حتى ولو كان فى قفص من دهب وهو لا يلتزم بالمواعيد ودائم التأخير ولا يرجع ذلك إلى الإهمال بل إلى كثرة انشغاله.

-حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/7/14

- حظك اليوم برج " الأسد" يوم الثلاثاء 2015/7/14

- حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/7/14

- حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/7/14

- حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/7/14

- حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/7/14

- حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/7/14

- حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/7/14

- حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/7/14

>مولود برج السرطان متقلب وقد يتجاوب مع المواقف بأسلوب مختلف عن المتوقع وذلك بسبب تأثير القمر على برجه ورغم أن تقلب مزاجه يكون واضحًا ولكنه ليس بشكل دائم، فهو إنسان طيب ومتذوق بطبيعته وتقلباته تكون فى أسلوب الرد وسرعان ما يعود إلى طبيعته كالمد والجزر تمامًا.>صاحب برج الأسد شجاع جرىء لدرجة التهور ثابت أمام أعدائه وضد الأزمات، هادئ الأعصاب عندما يفكر فى حل المشاكل الكبيرة ولا يتركها إلا إذا وفق فى حلها السليم وهو مغرور قليلاً بنفسه ومتعصب لرأيه ويقدر كفاءته وإمكانياته يتصدر مكان الزعامة فى الصفوف الأولى عند مواجهة الخطر ولا يأبه ولا يهتم بأعدائه مهما كان عددهم.>مولود برج العذراء متأنق فى مظهره ويهتم جدًا بملابسه وهو ليس ضخمًا وقد يبدو ضئيلاً أو ضعيفًا ولكن لا أحد يضاهيه فى تحمل العمل لفترات طويلة ولا أحد يمتلك برودة أعصابه عندما يكظم غيظه كما أنه يجيد التمثيل باقتدار فهى إحدى سماته وكثيرًا ما يدعى المرض والإجهاد حتى يتهرب من عمل شىء أو الذهاب إلى مكان لا يرغب الذهاب إليه.>صاحب برج الميزان يشبه الملاك فى حالة توازن فهو جميل الهيئة والمنظر إلى جانب جمال طبيعته وشخصيته زائد على ذلك حبه للعدل والحق مرح وبشوش وحنون وعاطفى، ولكن فى أوقات كثيرة لا يصل إلى التوازن وحتى إذا وصل إليه فلن يستقر كثيرًا.>من قدراته التى يحسد عليها هى قدرته الخارقة فى السيطرة على انفعالاته النفسية والمعنوية وعدم إظهارها على وجهه فنادرًا ما تظهر على وجهه المتجلد، له قدرة على النظر بنظرات غير معبرة تجعلك تحتار فى أمره وتخاف غموضه فنادرًا ما تجد عقرب يحمر خجلاً أو يعبس ابتسامته قليلة ولكنها طبيعية وحقيقية كل شىء محكوم حتى أعضاء جسده ترضخ له كملامحه، فهو رزين بكل معنى الرزانة والهدوء حتى أنك قد تحسبه ساذج ومسالم.>من مميزاته أنه عاشق للحيوانات وتربيتهم والعطف عليهم وهو صريح وشريف جدًا أو كما يطلق عليه "اللى فى قلبه على لسانه" حتى أنه لا يعى للجروح التى يسببها للغير من شدة صراحته واندفاعه فى الكلام وإن كان لا يقصدها ولكنه خال من أى ضغينة أو رغبة فى الأذى بعيد عن القسوة والفظاظة ولذلك فأحباؤه كثيرون وهو مثالى جدًا ودائمًا يسعى لإرضاء من حوله ولذلك هو من أفضل الناس استماعًا لمشاكل الغير ومحاولة تهدئة من حالهم.>مولود برج الجدى اجتماعى ماهر وكلماته وحركاته سريعة حازمة ولكن هادئة يتحكم فى المواقف ويتسلط على أحداثها بتعليقاته الذكية فإذا راقبت مجموعة من الأشخاص ووجدت بينهم من يراقب الجميع بهدوء ويدرس كل الشخصيات التى تحوطه ثم تجده يندمج معهم ويتحكم فى أى موضوع أو نشاط بعد فترة وجيزة من الوقت فاعلم أن هذا الشخص ينتمى إلى برج الجدى.>بالرغم من أن نحبه للخير والصداقة من صفاته المميزة إلا أنه ليس لديه أصدقاء مقربون كثيرون لأنه يبحث عن الكم وليس الكيف ونادرًا ما يكون طرفًا فى علاقة ثابتة إلا لفترة محدودة ولذلك لا يجدى اتباع الأسلوب العاطفى فى التخاطب مع مثل الطبيعة الموضوعية الباردة والأسلوب المنطقى الجاف.>الحوت الذى يختار السباحة عكس تيار المياه سيدفن أحلامه أو بمعنى أصح سيهملها لفترة حتى يصل إلى مشاكله ويحلها.>يعيش فى دنيا جميلة من وحى خياله إذا ما هاجمته المشكلات، ولا يميل إلى الحزن والمآسى وإن كان يتأثر بها فقد خلق مولود برج الحوت ليرى الدنيا من منظور وردى فالبرغم من أنه يعرف الجانب السىئ منها إلا أنه يفضل أن يعيش فى دنياه الجميلة الانسيابية، وإذا كان واقعه قاسيًا ويهرب من أى شعور بالمسئولية تجاه أى قرار أو تصرف عليه أن يقوم به "ذلك إذا كان الحوت سلبيًا".