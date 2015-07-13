“عبد النور” يجري دراسة قواعد دعم الصادرات المصرية

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة ، اليوم الأثنين، أنه يجرى حالياً دراسة قواعد دعم الصادرات المصرية، التى وضعت فى يوليو 2014، لمراجعة ما حققته من نتائج فيما يتعلق بتحقيقها لأهداف السياسة الصناعية المصرية، لافتاً إلى أن الدراسة ستنتهي في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال عبدالنور، خلال لقاء جمعه بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية ومجتمع رجال الأعمال بالمحافظة، إنه يجرى حالياً التنسيق مع وزير المالية لدراسة زيادة مخصصات “المساندة التصديرية”، التى تصل حالياً إلى 2.6 مليار جنيه، بهدف تشجيع المصدرين وزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية المختلفة.

كما تناول لقاء الوزير وأعضاء غرفة التجارة في الإسكندرية أهم التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والتجارة، وكذا إستعراض رؤية الحكومة فى تنمية وتطوير الإقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وتشير إحصاءات وزارة التجارة والصناعة إلى أن الدول العربية تحتل قائمة أهم أسواق الصادرات المصرية خلال العام الماضي 2014، حيث بلغت نحو 60 مليار جنيه، يليها الاتحاد الأوروبي بصادرات سجلت 42 مليار جنيه، وحلت في المركز الثالث الولايات المتحدة التي إستقطبت صادرات مصرية بلغت حوالي 8 مليارات جنيه، وفي المركز الرابع جاءت الدول الأفريقية بصادرات بلغت 7.7 مليارجنيه.