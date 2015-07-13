أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“عبد النور” يجري دراسة قواعد دعم الصادرات المصرية

Google+ Print
“عبد النور” يجري دراسة قواعد دعم الصادرات المصرية “عبد النور” يجري دراسة قواعد دعم الصادرات المصرية

منير فخري عبد النور

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة  والصناعة ، اليوم الأثنين، أنه يجرى حالياً دراسة قواعد دعم الصادرات المصرية، التى وضعت فى يوليو 2014، لمراجعة ما حققته من نتائج فيما يتعلق بتحقيقها لأهداف السياسة الصناعية المصرية، لافتاً إلى أن الدراسة ستنتهي في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال عبدالنور، خلال لقاء جمعه بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية ومجتمع رجال الأعمال بالمحافظة، إنه يجرى حالياً التنسيق مع وزير المالية لدراسة زيادة مخصصات “المساندة التصديرية”، التى تصل حالياً إلى 2.6 مليار جنيه، بهدف تشجيع المصدرين وزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية المختلفة.

كما تناول لقاء الوزير وأعضاء غرفة التجارة في الإسكندرية أهم التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والتجارة، وكذا إستعراض رؤية فى تنمية وتطوير الإقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وتشير إحصاءات وزارة التجارة والصناعة إلى أن الدول العربية تحتل قائمة أهم أسواق الصادرات المصرية خلال العام الماضي 2014، حيث بلغت نحو 60 مليار جنيه، يليها الاتحاد الأوروبي بصادرات سجلت 42 مليار جنيه، وحلت في المركز الثالث الولايات المتحدة التي إستقطبت صادرات مصرية بلغت حوالي 8 مليارات جنيه، وفي المركز الرابع جاءت الدول الأفريقية بصادرات بلغت 7.7 مليارجنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"