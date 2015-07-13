وزير الخارجية البريطاني يرحب بالاتفاق الليبي لتشكيل حكومة وحدة وطنية

قال، فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، إن الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خطوة أولى ومهمة تجاه استعادة السلام والأمن في البلاد.

وأضاف هاموند: يعتبر الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خطوة أولى هامة تجاه استعادة السلام والأمن في ليبيا، أشيد بشجاعة المفاوضين وتفاني ممثل الأمم المتحدة الخاص لليبيا برناردينو ليون لإتمام هذه العملية الصعبة والهامة بنفس الوقت.

واصل “هاموند”: اليوم أدعو المؤتمر الوطني العام للانضمام لهذا الاتفاق وأن يلعب دورًا حيويًا في الدستور الجديد والبرلمان في ليبيا، تظل المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة ليبيا في سبيلها تجاه إحلال السلام والازدهار، وتقف على استعداد لتقديم المساعدة في إعادة بناء البلاد ومواجهة التهديد المتنامي من الإرهاب في ليبيا وفي الدول المجاورة.