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سعفان الصغير لـ في الجول: مشكلتي مع ميدو انتهت في وقتها.. وسنعمل للإسماعيلي

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سعفان الصغير لـ في الجول: مشكلتي مع ميدو انتهت في وقتها.. وسنعمل للإسماعيلي سعفان الصغير لـ في الجول: مشكلتي مع ميدو انتهت في وقتها.. وسنعمل للإسماعيلي

أكد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي بقيادة أحمد حسام "ميدو" على انتهاء خلافاته السابقة مع القائد الجديد لسفينة الدراويش.

وكان سعفان قد اشتبك مع ميدو خلال عمل الأخير مع الزمالك لفظيا الموسم الماضي خلال مباراة الدوري.

وقرر وقتها اتحاد الكرة والإسماعيلي إيقاف مدرب حراس المرمى.

والآن أعلن الإسماعيلي عن أن ميدو سيكون مدربا للفريق، ويعاونه سعفان الصغير.

وقال سعفان لـ FilGoal.com: "المشكلة التي جمعتني بميدو في وقت سابق كانت نرفزة ملعب عادية، وانتهت في وقتها".

وتابع "لقد تحدثت مع ميدو منذ فترة طويلة وتصالحنا، والآن نعمل معا من أجل كيان نادي الإسماعيلي".

وواصل متما "العمل من أجل اسم الإسماعيلي سيجمع بيننا".

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