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#في_القمة - طارق حامد: لن نسمح للأهلي بهزيمتنا.. وفريقه يخاف من الزمالك

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#في_القمة - طارق حامد: لن نسمح للأهلي بهزيمتنا.. وفريقه يخاف من الزمالك #في_القمة - طارق حامد: لن نسمح للأهلي بهزيمتنا.. وفريقه يخاف من الزمالك

"لن نسمح للأهلي بهزيمتنا".. هكذا يدخل طارق حامد لاعب وسط الزمالك مباراة القمة المقرر لها 21 يوليو الجاري.

طارق حامد تحدث للزمالك فيما أبرزه النادي عبر موقعه الالكتروني اليوم الاثنين.

وفيما يلي التصريحات التي جاءت على لسان طارق حامد فيما يخص مباراة الأهلي:

س: هل الزمالك مطالب بالفوز على الأهلي؟

"لم نصبح مطالبين بالفوز على الأهلي هذا الموسم فقط، فنحن دوما مطالبون بالانتصار".

"سنفوز على الأهلي، لن نسمح له بأن ينتصر علينا".

س: هل الزمالك يعاني عقدة من مواجهات الأهلي؟

"خضنا أمام الأهلي مباراتين. في الأولى تعادلنا بالدوري وكنا أصحاب هدف التقدم قبل أن يتعادلوا معنا".

"في مباراة السوبر تعادلنا أيضا وكنا الأقرب للفوز في المباراة وخلال ركلات الترجيح التي انتهت لصالح الأهلي في النهاية".

"هي مباراة في الأول والأخر ليست بتسع نقاط مثلا! لو كانت بتسع نقاط لقاتلنا وتدربنا بشكل خاص لكننا سنستعد بطريقة طبيعية".

"ثم هناك أمر أخر هام، اللاعبون الحاليون كلهم واجهوا الأهلي من قبل وفازوا عليه. لا مشكلة أبدا هناك".

"الفرق السابقة للزمالك حين خسرت كان السبب عدم توافر المقومات الموجودة حاليا في النادي من استقرار إداري ومالي ووجود جهاز فني على أعلى مستوى".

"الأهلي ليس بعبعا نخشاه، إنما هو الذي يخشانا لأننا الأفضل حاليا وأبطال المسابقة من الاسبوع الأول وحتى اللحظة".

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