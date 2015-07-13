محمد يوسف مدربا لسموحة

استقر مجلس إدارة سموحة على التعاقد مع محمد يوسف ليكون مدربا جديدا للفريق خلفا لميمي عبد الرازق الذي عمل بشكل مؤقت مع الفريق السكندري.

وتولى عبد الرازق المهمة خلفا لحلمي طولان، الذي رحل بسبب مشاكله مع محمد فرج عامر رئيس سموحة.

وقاد عبد الرازق سموحة للفوز على المغرب التطواني 3-2 في أول مبارياته بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخسر أمس الأحد 2-0 من الهلال السوداني.

ويقود يوسف سموحة مع جهاز فني يتكون من سيف عمر ومجدي علام من الجهاز القديم، وخالد مصطفى مدربا لحراس المرمى.

ورحل يوسف عن فريقه الشرطة العراقي في مايو الماضي.