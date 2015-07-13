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الأمم المتحدة: 15 ألف قتيل في العراق

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الأمم المتحدة: 15 ألف قتيل في العراق الأمم المتحدة: 15 ألف قتيل في العراق

أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، أن نحو 15 ألف مدني قتلوا وجرح حوالي 30 ألفا، جراء أعمال العنف في العراق منذ مطلع العام 2014.

وسجلت المنظمة الدولية في تقرير لبعثتها في بغداد عن “حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق” سقوط “44 ألفاً و136 ضحية مدنية على الأقل”، موضحة أن العدد يشمل 14 ألفا و947 قتيلا، و29 ألفا و189 جريحاً.

وأكدت المنظمة الدولية أن الأعداد تعود للضحايا الذين تمكنت من توثيق إصابتهم أو مقتلهم، مشيرة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

وتعود الحصيلة إلى مطلع 2014، مع سقوط مدينة الفلوجة وأجزاء من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، في يد مسلحين تنظيم داعش، وإزدادت حدة أعمال العنف بعد أشهر، مع شن التنظيم هجوماً موسعاً في يونيو 2014، سيطر خلاله على مناطق شاسعة.

و الجدير بالذكر أن الآلاف على الأقل من التنظيم وعناصر القوات الأمنية والمقاتلين الموالين لها، قتلوا من جراء المعارك المستمرة، إلا أن أي حصيلة رسمية شاملة لذلك غير متوافرة، كذلك أعمال العنف  في أحياء من بغداد ومحافظات أخرى.

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