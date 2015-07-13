10 أفكار مبتكرة لهدايا زيارات رمضان

عند تلبية دعوات الإفطار في رمضان، لا بد من إحضار هدية لصاحبة البيت؛ تقديراً لها على مجهودها. علماً أنه يمكن أن تكون الهدية خاصّة بها أو بالبيت.

"سيدتي نت" يقدم لك أبرز الأفكار التي يمكن أن تستفيدي منها، عند اختيار الهدية:

1. سجادة صلاة

تصادفك في المراكز التجارية (المولات) موديلات ونقشات فريدة لسجاد الصلاة؛ بعضها يتلاءم لونه مع أثاث البيت، علماً أن السجادة إن لم تستعمل اليوم يمكن الاحتفاظ بها للاستخدام لاحقاً.

2. البلح

قدمي طبقاً من البلح أو التمر عالي الجودة، كما ذلك المحشو بالمكسرات والفاكهة المجففة، ولا تنسي تغليفه بشكل أنيق وإرفاقه ببطاقة تهنئة بهذا الشهر الفضيل.

3. المربيات

ضعي في أوعية زجاجية أنيقة أكثر من نوع من المربيات التي حضرتها، أو انتقي من صنوفها ذلك الغريب، مثل: مربى النارنج، أو الجوز، عندما تشترينها من السوق.

4. المكسّرات

املئي سلّة من القش بتشكيلة منوعة من المكسّرات والفاكهة المجفّفة، أو اشتري سلّة جاهزة من "السوبر ماركت".

5. شال شرقي

الشال هدية لا تنسى، لأن صديقتك ستستخدمه دائماً، وستجدين في محلات العباءات شالات عليها أحرف عربية.

6. مجموعة بهارات

يمكنك شراء 5 أنواع من البهارات، ووضع كل نوع منها في علبة صغيرة. كما يمكن شراؤها من محل الهدايا.



7. عصائر

كل العائلات تتفنن في رمضان بشراء العصائر. يمكن، في هذا الإطار، تقديم سلة من منتجات الزجاجات الطويلة الأمد، وابتعدي عن عصير اليوم الواحد، إذا كنت ستأخذين كمية.

8. عطر للأثاث

هدية لا بد من تذكرها، لأن الطبخ ينشط في رمضان، ومعه تفوح الروائح، وإن كانت طيبة، لكنها تعشش في الكنبات.

ان العطر العربي يمكن أن يفي بالغرض، وأن ينعش الأجواء.

9. القهوة

يكثر استهلاك القهوة سواء في رمضان أو خارج هذا الشهر. إن مغلفين من القهوة التي تحبها صديقتك سيفيان بالغرض، ضعيهما في سلّة قش صغيرة، وإلى جانبهما كيس هدايا صغير مملوء بالهال المطحون، لإضافته إلى القهوة.

10. الشوكولاتة

يمكنك انتقاء الشوكولاتة السوداء، التي تعتاد النساء مذاقها المر بعد تكرار تناولها. فأنت بذا تقدمين لصديقتك ما هو صحي، واذكري لها أن هذا النوع يحمي من الإصابة بالألزهايمر.

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