كيف تصاب العين بالمياه الزرقاء؟

تعرف الدكتورة دعاء يسرى استشارى طب وجراحة العيون مرض الجلوكوما ( الماء الأزرق ) بأنه مرض يصيب العصب البصرى نتيجة زيادة أو نقصان السائل المائى داخل العين مما يتسبب بارتفاع الضغط بالعين.

فيحدث تلف فى أنسجة العصب البصرى، فهو مثل كابل الكهرباء الذى يحتوى على كمية هائلة من الأسلاك الرفيعة مما يؤدى لتكوين بقعا عمياء داخل العين، وإذا لم يعالج المرض يحدث تلفا كليا فى العصب البصرى وبذلك تفقد العين قدرتها على الإبصار.

ويحدث مرض المياه الزرقاء نتيجة لزيادة السائل المائى داخل العين فيتم تصريفه خارجها ويرجع سبب الإصابة بارتفاع أو انخفاض ضغط العين إلى عدم التناسب بين كمية السائل المائى الذى تفرزه العين وبين قدرة القنوات الخاصة للعين على تصريف هذا السائل، فينتج عن ذلك تجمع هذا السائل داخل العين والضغط على أنسجة العين الداخلية بما فيها العصب البصرى.

ولعلاج مرض المياه الزرقاء يتم فى البداية إعطاء المريض أنواع معينة من القطرات لتوازن ضغط العين، وبحسب استجابة المريض بيتم الاختيار ما بين العلاج الموضعى أو استخدام الليزر أو استخدام الجراحة لعلاج المياه الزرقاء.