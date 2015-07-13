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الزمالك: جاهزون للقمة في أي مكان

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الزمالك: جاهزون للقمة في أي مكان الزمالك: جاهزون للقمة في أي مكان

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك أن ناديه لا يشترط ملعب معين لمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 21 يوليو الجاري في الدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة بالزمالك عبر قناة النهار للرياضة: "لا توجد مشكلة لدينا كجهاز فني، مستعدون لخوض اللقاء في أي مكان، والقرار متروك لإدارة النادي".

وأشار إلى أن ناديه كان قد طلب تأجيل مباراة النصر قبل سفر الفريق إلى جوهانسبرج لخوض لقاء أورلاندو بايرتس في كأس الكونفدرالية.

وتابع "سنخوض مباراة النصر في موعدها المحدد يوم الأربعاء المقبل، ولا توجد مشكلة لدينا رغم الغيابات العديدة في صفوف الفريق".

وأتم إسماعيل يوسف أن الفريق سيبدأ استعداده لمباراة النصر بالتدريب مساء اليوم الاثنين.

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