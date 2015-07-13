الإسماعيلي لـ في الجول: هذا هو سعر السولية في الإمارات

قال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي إن النادي الإماراتي الذى يرغب فى التعاقد مع عمرو السولية عرض 800 ألف دولار للحصول على خدماته.

وتابع لـFilGoal.com "لن نقبل برحيل السولية بهذا المبلغ".

ثم استدرك "لكن لو زاد المبلغ إلى مليون و500 الف دولار فسوف نوافق على رحيله للدورى الإماراتي".

وأضاف أبو السعود "لو لم نصل للمبلغ الذى يرضينا فليس هناك مشكلة في استمرار اللاعب معنا حتى نهاية تعاقده".

وأتم رئيس الإسماعيلي "نحن نحتاج للاعب في الموسم الجديد لنبني فريقا جديدا للدراويش من أجل تعويض ما فقده الفريق في الموسم الحالي".