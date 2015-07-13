في_القمة – الخطيب يحكي.. حين نمت أثناء مواجهة الزمالك بسبب ' الخوف '

خوفك قد يجعلك تطلب المساعدة ولكن تلك المساعدة قد تكون سببا في لحظات لن تمح من التاريخ. تاريخ الأهلي والزمالك ومحمود الخطيب.

تغطية FilGoal.com لـ #في القمة تعود إلى الماضي لتقدم أمتع وأشهر القصص التي حدثت في مواجهات الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك.

هذه المرة نعود أكثر وأكثر للوراء لنستعيد من الذاكرة حكايات ممتعة وقصص مثيرة في القمة بين الأهلي والزمالك وهذه المرة البطل محمود الخطيب.

الخطيب أحد رموز النادي الأهلي حكى العديد من المواقف يركز FilGoal.com على ما يخص مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

كل ما يلي على لسان الخطيب في حديث تليفزيوني سابق له..

"كنت ألعب مع فريق تحت 16 سنة وتألقت أمام الزمالك في ذلك الحين. كنت لاعبا صاعدا في الأهلي وبدأ النادي يعرف اسمي جيدا".

"طلب مني كابتن صالح سليم وقد كان مشرفا على فريق الكرة وقتها في الأهلي المشاركة مع جيل تحت 21 سنة في نهائي الكأس أمام الزمالك".

"في المعتاد كنا نلعب في ملاعب فارغة بلا جماهير لأننا فريق ناشئين ليس أكثر. لكن في هذا اليوم كان هناك 80 ألف مشجع تقريبا".

"شعرت بالتوتر والخوف. اجتمع معي كابتن صالح وطلب مني الهدوء".

"طبيب النادي أعطاني دواء ليجعلني أشعر ببعض الهدوء".

"هذا الدواء جعلني أرغب في النوم".

"كنت أشعر بالنعاس بشكل غير عادي في أرض الملعب".

"الكرة تصل إلى رأسي فأمسكها بيدي. كنت فعلا متأثرا بهذا الدواء بالسلب. أهدرت 4 فرص في تلك المباراة. كنت نائما تماما".