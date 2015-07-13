مدير فيورنتينا: ماذا جرى يا صلاح؟

لا يفهم فيتشينزو جويريني مدير الفريق ما الذي غير رأي محمد صلاح وجعله غير راغب في الاستمرار مع فيولا.

أولا هاجم جويريني تصريحات المدير الفني للفريق روبرتو مانشيني والذي قال فيها: "لم أتصل بصلاح لأني لم أمتلك رصيدا كافيا في هاتفي المحمول".

وقال جويريني: "لم تكن نكتة لطيفة. أرى أنه أساء التعبير وأنا أستغرب كثيرا من أن رجلا بخبرته يخطئ مثل هذا الخطأ".

وانتقد مدير فيورنتينا دخول إنتر ميلان على خط المفاوضات بين النادي البنفسجي ومحمد صلاح.

وانتقل جويريني في حديثه إلى محمد صلاح.

وصرح جويريني "ماذا حدث؟ هذا كل ما أود أن أسأله".

وتابع "أخر مرة قابلت صلاح كان سعيدا في النادي. كان يمزح مع كل الناس هنا ويبدو سعيدا".

وأردف "التفسير الوحيد أنه استقبل عرضا هزليا من إنتر ميلان. نحن أيضا عرضنا عرضا كبيرا عليه"..