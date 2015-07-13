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5 أضرار للقهوة خلال حرارة الصيف الشديدة أهمها جفاف الجسم ونقص السكر

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5 أضرار للقهوة خلال حرارة الصيف الشديدة أهمها جفاف الجسم ونقص السكر 5 أضرار للقهوة خلال حرارة الصيف الشديدة أهمها جفاف الجسم ونقص السكر
كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن تناول القهوة خلال حرارة الصيف الشديدة من الأمور الضارة بالصحة، لأنها تتسبب فى الأعراض التالية:

1. الأرق


>القهوة ليست صديقا جيدا للنوم، كما أنه خلال فصل الصيف، فإن النهار يستمر لفترة أطول مع زيادة الحرارة، الأمر الذى يجعل القهوة خيارا سيئًا.

2. القلب


>القهوة تحتوى على الكثير من الكافيين، وهى مادة ترفع ضغط الدم، وتسرع النبض وحتى يمكن أن تسبب توقف القلب، وبعد انتهاء عمل الكافيين ينهار الجسم من التعب.

3. الجمال


>القهوة تحتوى على خصائص تسبب جفاف الجلد، وبالتالى تؤدى إلى خلق التجاعيد أسرع.

4. التعرق


>الكافيين مدر للبول قوى، وهذا يعنى أنه يعزز إفراز السوائل من الجسم بسرعة كبيرة، وبغض النظر إذا كان التخلص منها من خلال العرق أو التبول، فإنه يؤدى إلى جفاف الجسم.

والمشكلة الأكبر هى السوائل التى تخرج من الجسم والمعادن الثمينة مثل أملاح الحديد والكالسيوم أو المغنسيوم.

5. المزاج


>القهوة والحرارة ليست توليفة جيدة، حيث إن القهوة تعزز إفراز هرمونات الإجهاد الأدرينالين والكورتيزول، والتى يمكنها فى الأماكن المزدحمة أن تعزز أعراض القلق وتؤدى إلى انهيار السكر فى الدم.

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مصر 365