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انتهاء اجتماع محلب ووزير الصحة..عدوى: رئيس الحكومة وعد بحل المشاكل المالية

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انتهاء اجتماع محلب ووزير الصحة..عدوى: رئيس الحكومة وعد بحل المشاكل المالية انتهاء اجتماع محلب ووزير الصحة..عدوى: رئيس الحكومة وعد بحل المشاكل المالية
انتهى منذ قليل اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بمديرى مديريات الصحة بالقاهرة والمحافظات فى حضور الدكتور عادل عدوى وزير الصحة لمناقشة تطوير المنظومة الطبية.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريحات لليوم السابع، أن رئيس الوزراء، حث وكلاء الوزارة على استمرار الجولات على المستشفيات لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.
>وأضاف وزير الصحة، إن رئيس الوزراء وعد بحل مشاكل الصرف المالى من صناديق تحسين الخدمة التى أوقفتها وزارة المالية وفقا للائحة المالية 239 بوزارة الصحة.

وأوضح وزير الصحة، إن لقاء رئيس الوزراء تناول عرض موجز للتحديات التى تواجة تطوير المستشفيات وطرق التعامل معها وحلها.

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