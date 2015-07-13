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خامس الجمهورية للمكفوفين: حفظت القرآن كاملاً.. وكنت أذاكر 8 ساعات يوميًا

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خامس الجمهورية للمكفوفين: حفظت القرآن كاملاً.. وكنت أذاكر 8 ساعات يوميًا خامس الجمهورية للمكفوفين: حفظت القرآن كاملاً.. وكنت أذاكر 8 ساعات يوميًا
قال سراج الدين حسن شيخون أحمد، والحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى امتحانات الثانوية الأزهرية والأول على مستوى الصعيد بمجموع 82% إنه سعيد جدًا وكان يتوقع أن يكون من العشره الأوائل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه كان يذاكر 8 ساعات يوميًا وأنه فخور بأنه ابن من أبناء الأزهر وحصوله على المركز الأول على الصعيد .

وأضاف سراج الدين من قرية بلصفوره بسوهاج، أن مثله الأعلى هو والده الدكتور حسن شيخون أحمد شيخون مدرس اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج جامعة الأزهر خاصة أنه كان يقوم دومًا على حفظ القرآن الكريم واستذكار دروسه بتفوق وأنه يهدى هذا التفوق لأبيه .

وأشار سراج الدين إلى أن امتحانات هذا العام كانت صعبة إلا أنه اجتازها بنجاح وتفوق مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام خالية تمامًا من الغش ما أعطى الفرصة بأن يأخذ حقه بالتفوق، مشيرًا إلى أنه سوف يلتحق بكلية الدعوة الإسلامية أو كلية اللغة العربية قسم الصحافه والإعلام .

ومن جانبه قال الدكتور حسن شيخون، إنه فخور جدًا بحصول ابنه سراج الدين على المركز الخامس على مستوى الجمهورية قائلاً: كانت هذه أمنية حياتى وحققها الله لى بحصول أحد أبنائى على المركز الخامس والأول على الصعيد وهو "كفيف" مضيفًا أن الشيخ محمد قطب مدرس بمعهد القراءات هو من قام بتحفيظه القرآن كاملاً مشيرًا إلى أن صوت نجله سراج الدين يشبه صوت الشيخ محمد صديق المنشاوى، وأن الكثير من المواطنين يدعونه ليؤمهم فى صلاة التراويح فى شهر رمضان الكريم .

فما قالت والدة الطالب المتفوق إنها سعيدة بتفوق نجلها سراج الدين مشيرة إلى أنها كانت دائمًا تقوم بتشجيعه وتحرص على المذاكرة له بصفة مستمرة وأنها دائما كانت تدعو الله بتفوق نجلها وأن يكون من أوائل الجمهورية .

وقال شقيقه أسامة بكلية العلوم بجامعة الأزهر إن سراج الدين كان دائمًا متفوقًا طوال حياته الدراسية وإنه كان يحصل دائمًا على شهادات تقدير من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية لتفوقه.

أسرة سراج الدين الحاصل على خامس الجمهورية للمكفوفين -اليوم السابع -7 -2015
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أسرة سراج الدين الحاصل على خامس الجمهورية للمكفوفين

سراج الدين -اليوم السابع -7 -2015
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سراج الدين

والد سراج يقبله -اليوم السابع -7 -2015
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والد سراج يقبله

والدة سراج الدين تحتضن نجلها -اليوم السابع -7 -2015
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والدة سراج الدين تحتضن نجلها

محرر اليوم السابع مع سراج الدين -اليوم السابع -7 -2015
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محرر اليوم السابع مع سراج الدين


>أول الجمهورية بالثانوية الأزهرية لـ"اليوم السابع":نفسى أكون طبيبا بالجيش..وأقول للإرهابيين:محدش هيقدر ينال من مصر..والده:وعدته بمكافأة ألف جنيه عن كل مادة يتفوق فيها..وشقيقه الضابط:دمى فداء لتراب مصر

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