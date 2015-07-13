محميات البحر الأحمر تعلن انتهاء أزمة البقع الزيتية

أكد ياسر سعيد -مدير عام محميات البحر الأحمر- انتهاء أزمة التسرب البترولي، التي شهدتها مياه الغردقة، وأن مركز مكافحة التلوث البحري ومحميات البحر الأحمر قاما بمكافحة البقع الزيتية، التي وصلت اجزاء منها الي شواطئ جزيرة الجفتون خلال الأيام الماضية.

وأضاف سعيد أن أعمال المراقبة والمسح البحري لمناطق الجزر الشمالية والمحميات الطبيعية ومناطق الشعاب المرجانية التي تمت خلال اليوم الاثنين كشفت عدم وجود أي تسربات بترولية جديدة وعدم وجود اي بقع زيتية، وأن العينة التي تم تجميعها من البقع الزبتية لتحديد مصدر التلوث جاري مطابقة العينة بمصادر البترول من ابار ومنصات بترولية بالمنطقة.

كانت المنطقة البحرية شمال الغردقة قد شهدت منذ عدة ايام ظهور بقع زيتية متفرقة.