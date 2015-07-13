تأجيل أولى جلسات محاكمة 379 متهمًا في “أحداث فض إعتصام النهضة” لأغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، اليوم الاثنين، تاجيل أولى جلسات محاكمة 379 متهما ينتمون لجماعة الإخوان، تم ضبطهم أثناء فض اعتصام ميدان النهضة، لجلسة 1 أغسطس، لتعبر حضور 21 متهم من محبسهم، وإحالة المسؤل عن عدم حضور المتهمين وتعطيل الفصل في الدعوى لوزير الداخلية، وقطاع التفتيش للتحقيق، وإفادة المحكمة بنتيجته.

وجاء فى أمر الاحالة أن المتهمين دبروا تجمهرًا بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

وأُسند للمتهمين أيضا ارتكابهم جرائم قتل العمدى فى حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع فى قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.