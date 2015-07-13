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الكويت تشكل لجنة لمكافحة "الإرهاب" بعد تفجيرات مسجد الصادق

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الكويت تشكل لجنة لمكافحة "الإرهاب" بعد تفجيرات مسجد الصادق الكويت تشكل لجنة لمكافحة "الإرهاب" بعد تفجيرات مسجد الصادق
قررت الكويت التى تعرضت فى يونيو الفائت لهجوم انتحارى هو الأكثر دموية فى تاريخها، الاثنين تشكيل لجنة دائمة لمكافحة "الإرهاب بجميع اشكاله".

وفى بيان اصدره إثر اجتماعه الأسبوعي، اوضح مجلس الوزراء الكويتى أن مهمة هذه اللجنة ستكون "التنسيق فى ما بين الجهات المختلفة للعمل على استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على مصادر تمويله وتكثيف برامج التوعية وتعزيز الوسطية ونبذ التطرف".

وفى 26 يونيو، فجر انتحارى سعودى حزامه الناسف فى مسجد شيعى فى الكويت وقتل 26 من المصلين واصاب 227 اخرين فى اعتداء تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وعمدت وزارة الداخلية بعدها إلى اعتقال اربعين مشتبها بهم تمت احالتهم امام النيابة،وبعد الاعتداء، عززت السلطات الاجراءات الأمنية حول المساجد والمواقع الحساسة بما فيها المنشآت النفطية فى الامارة، العضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
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