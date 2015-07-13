موشيه يعالون: إسرائيل لن تعقد صفقة مع حماس لتبادل الأسرى

أكد وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون أن بلاده لن تعقد صفقة مع حماس لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عن المواطنيين الإسرائيلييْن اللذين تحتجزهما الحركة فى قطاع غزة، جاء ذلك فى كلمة ألقاها يعالون اليوم الاثنين فى المعهد الإسرائيلى للديمقراطية فى تل ابيب ، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وأوضح أن إسرائيل تطالب حماس بالإفراج عنهما بدون شروط، منوها بأنهما يعانيان اضطرابات نفسية ودخلا القطاع بمحض إرادتهما، وأشار وزير الدفاع إلى أن إسرائيل حاولت إطلاق سراح مواطنيها بوسائل مختلفة فى ظل تعتيم إعلامى .

كان محمود الزهار عضو المكتب السياسي، لحركة حماس قد أعلن يوم الخميس الماضى أن حركته مستعدة لتقديم معلومات حول المفقودين الإسرائيليين فى قطاع غزة، مقابل الإفراج عن محررى صفقة الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.

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