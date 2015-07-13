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الحوثيون يقصفون مصافى عدن للمرة الثانية خلال أسبوعين

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الحوثيون يقصفون مصافى عدن للمرة الثانية خلال أسبوعين الحوثيون يقصفون مصافى عدن للمرة الثانية خلال أسبوعين
قصفت ميليشيات الحوثيين وصالح مصافى عدن البترولية بمنطقة البريقة بمحافظة عدن مساء اليوم الاثنين بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى نشوب حرائق كبرى فى المصافى.

وذكرت صحيفة "عدن الغد" الإلكترونية أن الميليشيات قصفت المصافى من مواقعها فى مديرية التواهى، فيما سارع مئات المواطنين ورجال الإطفاء إلى المنطقة للسيطرة على الحرائق، كانت ميليشيات الحوثيين وصالح قد قصفت المصافى قبل ذلك يوم 27 يونيو الماضى، وأدى القصف إلى وفاة مدير عام التشغيل والصيانة وخسائر بلغت أكثر من 40 مليون دولار.

يذكر أن مصافى عدن أنشأتها شركة الزيت البريطانية المحدودة عام 1954 بطاقة تكريرية 150 ألف برميل نفط يوميا، وبعد استقلال جنوب اليمن تم تأسيس الشركة الوطنية عام 1977 لتكون هى المسئولة عن تشغيل المصافى.
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