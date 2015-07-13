الثامنة على الثانوية الأزهرية: لم أتوقع حصد مركز على مستوى الجمهورية

قالت فاطمة أحمد السيد حجازى الثامنة على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية: "الحمد لله على تفوقى وكنت أتمنى أن أكون من بين الأوائل ولكننى لم أكن أتوقع أن أكون من بين العشر الأوائل على مستوى الجمهورية".

فاطمة مع والدها وشقيقها

>وأضافت فاطمة: "وضعت برنامجًا لنفسى عندما وجدت أن هناك عددًا من المواد الدراسية مستواى فيها ضعيف وعندما تفوقت فيها بدأت فى الاهتمام بكل المواد الدراسية فضلاً عن أننى محبه للقراءة فى الكتب فى كل المجالات لأتعرف على العالم من حولى وتكون عندى معلومات كافية عن كل المجالات فأنا محبة للقراءة وسألتحق بكلية اللغات والترجمة لأكون مترجمة فورية وهذا هو أملى فى الحياة".

فاطمة تحتضن والدها

>وقالت: "إن والدى وفرا لى كل الهدوء والفضل لله ثم لأساتذتى فى المعهد الذين وفروا لى خدمة تعليمية متميزة وكنت أتواصل معهم أثناء تواجدى بالمعهد مشيرة أنها تتوجه بالنصيحة للطلاب أن يهتموا بالعلم ومصر لن تنهض إلا بقوة أبنائها فى التعليم".>وقالت: "والدة فاطمة الله يبارك لنا فى شيخ الأزهر وكل القيادات لم أكن أتوقع أن تحصد فاطمة المركز الثامن ولكن حفظها لكتاب الله وطيبتها وكثرة قراءتها حققت ما كانت تحلم به"، وأضافت: "وفرت الهدوء لها ولم أشغلها بأعمال المنزل وكل مطالبها كانت مجابة والله يبارك فيها".



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فاطمة أحمد السيد الثامنة على مستوى الجمهورية



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الثامنة على الثانوية الأزهرية