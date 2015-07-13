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المواهب الشابة تجدد دماء الدراما الخليجية

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المواهب الشابة تجدد دماء الدراما الخليجية المواهب الشابة تجدد دماء الدراما الخليجية

الثلاثاء 14-07-2015 15:47

من أجل الرغبة في تجديد دماء الدراما الخليجية وتطعيمها بوجوه جديدة، حرص أغلب المنتجين والمخرجين في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2015على إظهار عدد من المواهب الشابة ليكون لهم بعض الأدوار الرئيسية في مسلسلات رمضان.. حيث رشح الفنان والمنتج أحمد الجسمي بعض الأسماء الشابة للمشاركة في بطولة مسلسل "عام الجمر" من بينهم أمل محمد وريم حمدان، كذلك رشح المخرج سلوم حداد العديد من الشباب، الذين مثلوا عنصراً مهماً في المسلسل الإماراتي "القياضة2 " حيث شارك فيه عدد كبير منهم، من بينهم مروان عبدالله وجمعة علي وعبير أحمد جمعة علي وأمل محمد ورانيا العلي وشوق الفهد وصوغة، فيما يعتمد المسلسل الخليجي "ذاكرة من ورق" بشكل أساسي على الفنانين الشباب، نظراً لموضوعه، الذي يناقش الظروف والمعاناة، التي تحيط بمجموعة من الطلاب الخليجيين، الذين يواصلون دراستهم العليا في الخارج، ويشارك في العمل من الفنانين شجون الهاجري وفاطمة الصفي وصمود وريم أرحمة وهنادي الكندري، ويضم أيضاً مسلسل "أمنا يا رويحة الجنة"، عدداً من الفنانين الشباب، الذين يقفون أمام بطلته الفنانة سعاد العبدالله، منهم لمياء طارق وفاطمة الصفي وبشار الشطي وصمود وعلي كاكولي وحمد أشكناني وهنادي الكندري وريم أرحمة.
شاركونا الرأي من أكثر موهبة شابه أعجبك دورها في مسلسلات رمضان 2015؟

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