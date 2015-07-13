شكران مرتجى تنفي شائعة وفاة "نمس باب الحارة"

نفت الفنّانة السوريّة شكران مرتجى شائعة وفاة زميلها الفنان مصطفى الخاني بحادث سير ببيروت، هذه الشائعة الذي انتشرت عبر العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمواقع الالكترونية أيضاً.

وأكّدت مرتجى أنّه عندما انتشرت الشائعة كان الخاني مُتواجداً في دبي تلبيةً لدعوة على السحور كانا قد دُعيا إليها مؤخّراً، واستغلّ مروّجو الشائعة كون هاتف الخاني السوري مغلقاً وخارج التّغطية بسبب سفره خارج البلاد.

وكانت صفحات مزوّرة على "فيسبوك"، تحمل اسم الفنانين وائل شرف ودريد لحّام، نشرت أخباراً كاذبة مفادها بأن الخاني فارق الحياة إثر حادث سير مروّع في بيروت، وتداولوا صورة لمصطفى الشهير بـ "نمس باب الحارة"، كُتب عليها "وداعاً مصطفى الخاني"،

يشار إلى أنّ الخاني كان قد لبّى دعوة الفنان عاصي الحلاني في مطعمه في بيروت، لحضور سحور رمضاني منذ أيام، الى جانب مجموعة من أبطال مسلسل "العرّاب" إخراج مثنّى صبح.

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