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بالفيديو: قبلة هاني رمزي للقاء الخميسي بوجود زوجها تثير استياء الجمهور

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بالفيديو: قبلة هاني رمزي للقاء الخميسي بوجود زوجها تثير استياء الجمهور بالفيديو: قبلة هاني رمزي للقاء الخميسي بوجود زوجها تثير استياء الجمهور

الإثنين 13-07-2015 18:01

أعرب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تقبيل الممثل هاني رمزي واحتضانه للفنانة لقاء الخميسي، بعد انهيارها بسبب المقلب الذي تعرّضت له في برنامجه"هبوط اضطراري".
وقد استغرب كثيرون كيف يرضى زوج لقاء حارس المرمى الكابتن محمد عبد المنصف بهذا الموقف، وأطلقوا سلسلة نكات يبدو أن الكابتن لن يسلم منها في مبارياته المقبلة.
شاهدوا حلقة "هبوط اضطراري" مع لقاء الخميسي

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