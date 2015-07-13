ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة فى بورسعيد

ألقى رجال مباحث بورسعيد القبض على خادمة سرقت مصوغات ذهبية ومبالغ من داخل شقة بمنطقة حى العرب، وحرروا لها المحضر اللازم وأحالوها الى النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة العرب بلاغا من "د - م – ع" باكتشافها سرقة بعض مصوغاتها الذهبية من داخل شقتها بمنطقة أرض العزب فى حى العرب .

وانتقل ضباط مباحث العرب وخبراء الأدلة الجنائية، وأكدت تحريات النقيب هانى رشوان رئيس المباحث أن وراء الواقعة "و ج ج" 22 سنة حارسة عقار وتعمل خادمة لدى المبلغة، مقيمة بمركز كفر صقر بالشرقية .

وتمكن الملازم أول معتز درويش، معاون مباحث، من ضبط المتهمة التى اعترفت بأنها حال تواجدها داخل مسكن المبلغة منذ حوالى أسبوع سرقت مبلغ ومصوغات الذهبية.

وبإرشادها ضبطت قوة المسروقات وبعرضها على صاحبتها تعرفت عليها، واتهمت الخادمة بالسرقة، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.