أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة فى بورسعيد

Google+ Print
ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة فى بورسعيد ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة فى بورسعيد
ألقى رجال مباحث بورسعيد القبض على خادمة سرقت مصوغات ذهبية ومبالغ من داخل شقة بمنطقة حى العرب، وحرروا لها المحضر اللازم وأحالوها الى النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة العرب بلاغا من "د - م – ع" باكتشافها سرقة بعض مصوغاتها الذهبية من داخل شقتها بمنطقة أرض العزب فى حى العرب .

وانتقل ضباط مباحث العرب وخبراء الأدلة الجنائية، وأكدت تحريات النقيب هانى رشوان رئيس المباحث أن وراء الواقعة "و ج ج" 22 سنة حارسة عقار وتعمل خادمة لدى المبلغة، مقيمة بمركز كفر صقر بالشرقية .

وتمكن الملازم أول معتز درويش، معاون مباحث، من ضبط المتهمة التى اعترفت بأنها حال تواجدها داخل مسكن المبلغة منذ حوالى أسبوع سرقت مبلغ ومصوغات الذهبية.

وبإرشادها ضبطت قوة المسروقات وبعرضها على صاحبتها تعرفت عليها، واتهمت الخادمة بالسرقة، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365