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مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب نصف مليون جنيه إلى قطر

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مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب نصف مليون جنيه إلى قطر مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب نصف مليون جنيه إلى قطر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار برج العرب الدولى من ضبط الراكب (ح.م) وبحوزته 550 ألف جنيه مصرى محاولاً تهريبها خارج البلاد متجهًا إلى الدوحة عبر الخطوط القطرية، حيث تم الاشتباه فى أمتعة الراكب وعند تفتيشها يدويًا عثر على المبلغ المذكور داخل أمتعته.

وصرح محمد طمان مسئول إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمطار، بأنه تمت مصادره المبلغ واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الراكب وعرضه على النيابة المختصة.

وأشار إلى أن محاولات تهريب العملة زادت فى الآونة الأخيرة ولكن يقظة رجال الشرطة دائمًا لهم بالمرصاد.

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مصر 365