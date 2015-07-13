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مصر للطيران تنفي اصطدام طائرتين بمهبط المطار

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مصر للطيران تنفي اصطدام طائرتين بمهبط المطار مصر للطيران تنفي اصطدام طائرتين بمهبط المطار

 

أرشيفية

نفت شركة للطيران، خلال بيان لها، واقعة اصطدام طائرتين أمام هنجر صيانة الطائرات بمهبط مطار القاهرة الدولي.

وقالت الشركة، الواقعة تمت منذ مايقرب أسبوعين وكانت عبارة عن احتكاك بسيط لم ينتج عنه أي تلفيات في جسم الطائرتين، عكس ما نشرت بعض المواقع .

وذكرت مصادر بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ان الاحتكاك كان بسيط، وأن الطائرتين تعملان في شركاتهما وفقا جداول التشغيل.

وتناشد مصرللطيران وسائل الاعلام تحري الدقة في كافة ماينشر عنها من اخبار ومعلومات وخاصة ان هناك بعض المواقع تقوم باعادة وتحديث نشر اخبار قديمة لتحقيق أغراض سلبية وتضليل الراي العام، وذلك بالإشارة الي الخبر المنشور عصر اليوم علي بعض المواقع الالكترونية حول اصطدام طائرة اليوم الاثنين تابعة لاحدي شركات الطيران الخاصة بعد إجراء عملية غسيل لها داخل هنجر الصيانة بمطار القاهرة، بطائرة أخرى من طراز امبرير تابعة لشركة لمصرللطيران إكسبرس.

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