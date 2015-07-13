محافظ المنوفية يعين مجلس إدارة جديد لنادى جمهورية شبين الكوم

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، قرارا بإقالة مجلس إدارة نادى جمهورية شبين الكوم المنتهية مدته فى مارس الماضى.

وأكد المحافظ لـ"اليوم السابع" أن عماد العبد وكيل وزارة الشباب عرض عليه مقترحا بتعيين أشخاص توافقت عليهم الجمعية العمومية ومنهم أعضاء بالمجلس السابق، فأصدر قرارا بتعيين أحمد الخشن عضو المجلس السابق رئيسا لمجلس إدارة النادى، والإبقاء على سامر التلاوى نائبا، والدفع بوجوه شابه فى المجلس حتى صدور قرار من وزارة الشاب والرياضة بإجراء انتخابات جديدة.

وأكد محافظ المنوفية أن إقالة رئيس مجلس الإدارة السابق جاء بناء على عدم رغبة أعضاء الجمعية فى بقائه، كما أن اختيار المجلس الجديد جاء بناء على رغبة الجمعية العمومية.