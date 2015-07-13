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عريقات يدعو إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67

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عريقات يدعو إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 عريقات يدعو إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، الإسبانية "الاعتراف وبشكل فورى ودون أى تأخير بدولة فلسطين على حدود 1967 ، وبالقدس الشرقية عاصمة لها".

وقال عريقات - خلال لقائه اليوم مع نائب وزير خارجية إسبانيا أجاناسيو أفانيس ، والمبعوث الروسى لعملية السلام سيرجى فرنشيين (كل على حدة) - "إن كل دولة تؤيد خيار الدولتين ، عليها أن تعترف بالدولتين، وليس بدولة واحدة".

وطالب عريقات بوجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزاماتها ، خاصة وقف النشاطات الاستيطانية كافة ورفع الحصار والإغلاق عن قطاع غزة ، والتوقف عن سياسة التطهير العرقى وهدم البيوت ، خاصة فى مدينة القدس الشرقية وما حولها ، والإفراج عن الأسرى، وخاصة الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو.

وثمّن عريقات ما تقدمه الحكومة الإسبانية من مساعدات للشعب الفلسطينى فى كافة المجالات ، وقدّم وثائق وخرائط أعدتها دائرة شؤون المفاوضات عن القدس ، وحصار قطاع غزة ، والأسرى ، واللاجئين، وجدار التوسع والضم.

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مصر 365

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