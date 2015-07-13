بالصور.. الإعلامي مصطفى سالم يكرم 170 من حفظة القرآن الكريم بطهطا‎

نظم الإعلامي مصطفى سالم مدير قنوات “ONTV” بصعيد مصر ومرشح حزب المصريين الأحرار عن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، احتفالية كبرى مساء أمس بمدينة طهطا لتكريم المتسابقين والمحفظين واللجنة المشرفة على مسابقة حفظ القرآن الكريم وسط حضور كبير من علماء الأزهر الشريف والأوقاف والقيادات الطبيعية من مركز ومدينة طهطا، بالإضافة الى أسر المتسابقين شارك فى فعاليات التكريم فضيلة الشيخ محمد زكى رئيس اللجنة العليا للدعوة بالأزهر وفضيلة الشيخ أحمد مشراط مدير أدارة شئون القرأن بالمنطقة الأزهرية بسوهاج وفضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الحميد مدير إدارة أوقاف طهطا وصابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج و شمل التكريم 170 ممن شاركوا فى فعاليات المسابقة منهم 150 متسابق و20 محفظ وعضو فى اللجنة المشرفة على المسابقة.

جرت فعاليات المسابقة والتي تمت جميع مراحلها تحت إشراف الأزهر والأوقاف وبرعاية الإعلامي مصطفى سالم على 4 مستويات الأول على حفظ القرآن الكريم كاملاً والمستوى الثاني على حفظ ثلاث أرباع القرآن الكريم والثالث على نصف القرآن الكريم والرابع على ربع القرآن الكريم، وأستمرت لمدة 4 أيام.

شارك فى المسابقة 300 متسابق من أبناء مركز ومدينة طهطا من البنين والفتيات من سن 6 وحتى 18 عام وأقيمت فعاليات المسابقة بالمدرسة القرآنية بمسجد الحاج عبد العال بمدينة طهطا.

وأكد فضيلة الشيخ محمد زكي أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهرعلي أهمية ترجمة معانى وقيم القرآن الكريم من تسامح وخلق قويم وتعاون وصدق ونبذ العنف فى حياة الأمة الإسلامية لترقي وتنهض شعوبها، موضحًا أن الأمة بقيادتها الواعية وتمسكها بدينها وسنة نبيها وقرآن ربها والحفاظ عليه تسترد مكانتها المستحقة بين الأمم، مشيرًا إلى إهتمام مصر بالقرآن وحفظته من جميع دول العالم الإسلامي، مبيناً أن القرآن يجمع الشعوب على الخير مؤكد على مدى سعادته عما شاهده خلال الحفل من تكريم لحفظه القرآن.

ومن ناحية أخرى قال فضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الحميد مدير أدارة أوقاف طهطا أن الله عز وجل سوف يثيب من يقوم على إدارة ورعاية تلك المسابقات التى من شأنها أصلاح الحال فالقرأن كفيل على نشر المحبة بين الناس ولابد من تشجيع من يتبنى مثل هذه المسابقات فيما قال فضيلة الشيخ أحمد مشراط مير إدارة شئون القران بالأزهر بسوهاج ان للأزهر بسوهاج دور كبير فى إحتضان ما تفرزه مثل هذه المسابقات، موضحاً أهمية تلك المسابقات فى إكتشاف النابغين من حفظه كتاب لله داعياً الجميع للإقتداء بما تم عمله خلال تلك المسابقة الكبيرة التى شارك فيها أكثر من 300 متسابق من قرى ونجوع طهطا.

ويقول صابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، أن الإعلامي مصطفى سالم بإختياره البدء بمسابقة لحفظه القرأن الكريم ولتشجيع الأطفال والشباب على حفظ القرآن كبداية لحملة الإنتخابية أكبر دليل على صفائة وطيب نواياه وأن يكون كتاب الله هو خير بداية لمرحلة جديدة.