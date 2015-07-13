أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. الإعلامي مصطفى سالم يكرم 170 من حفظة القرآن الكريم بطهطا‎

Google+ Print
بالصور.. الإعلامي مصطفى سالم يكرم 170 من حفظة القرآن الكريم بطهطا‎ بالصور.. الإعلامي مصطفى سالم يكرم 170 من حفظة القرآن الكريم بطهطا‎

أثناء تسلم الجوائز

نظم  الإعلامي مصطفى سالم مدير قنوات “ONTV” بصعيد ومرشح حزب المصريين الأحرار عن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، احتفالية كبرى مساء أمس بمدينة طهطا لتكريم المتسابقين والمحفظين واللجنة المشرفة على مسابقة حفظ القرآن الكريم وسط حضور كبير من علماء الأزهر الشريف والأوقاف والقيادات الطبيعية من مركز ومدينة طهطا، بالإضافة الى أسر المتسابقين شارك فى فعاليات التكريم فضيلة الشيخ محمد زكى رئيس اللجنة العليا للدعوة بالأزهر وفضيلة الشيخ أحمد مشراط مدير أدارة شئون القرأن بالمنطقة الأزهرية بسوهاج وفضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الحميد مدير إدارة أوقاف طهطا وصابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج و شمل التكريم 170 ممن شاركوا فى فعاليات المسابقة منهم 150 متسابق و20 محفظ وعضو فى اللجنة المشرفة على المسابقة.

جرت فعاليات المسابقة والتي تمت جميع مراحلها تحت إشراف الأزهر والأوقاف وبرعاية الإعلامي مصطفى سالم على 4 مستويات الأول على حفظ القرآن الكريم كاملاً والمستوى الثاني على حفظ ثلاث أرباع القرآن الكريم والثالث على نصف القرآن الكريم والرابع على ربع القرآن الكريم، وأستمرت لمدة 4 أيام.

شارك فى المسابقة 300 متسابق من أبناء مركز ومدينة طهطا من البنين والفتيات من سن 6 وحتى 18 عام وأقيمت فعاليات المسابقة بالمدرسة القرآنية بمسجد الحاج عبد العال بمدينة طهطا.

وأكد فضيلة الشيخ محمد زكي أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهرعلي أهمية ترجمة معانى وقيم القرآن الكريم من تسامح وخلق قويم وتعاون وصدق ونبذ العنف فى حياة الأمة الإسلامية لترقي وتنهض شعوبها، موضحًا أن الأمة بقيادتها الواعية وتمسكها بدينها وسنة نبيها وقرآن ربها والحفاظ عليه تسترد مكانتها المستحقة بين الأمم، مشيرًا إلى إهتمام مصر بالقرآن وحفظته من جميع دول العالم الإسلامي، مبيناً أن القرآن يجمع الشعوب على الخير مؤكد على مدى سعادته عما شاهده خلال الحفل من تكريم لحفظه القرآن.

ومن ناحية أخرى قال فضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الحميد مدير أدارة أوقاف طهطا أن الله عز وجل سوف يثيب من يقوم على إدارة ورعاية تلك المسابقات التى من شأنها أصلاح الحال فالقرأن كفيل على نشر المحبة بين الناس ولابد من تشجيع من يتبنى مثل هذه المسابقات فيما قال فضيلة الشيخ أحمد مشراط مير إدارة شئون القران بالأزهر بسوهاج ان للأزهر بسوهاج دور كبير فى إحتضان ما تفرزه مثل هذه المسابقات، موضحاً أهمية تلك المسابقات فى إكتشاف النابغين من حفظه كتاب لله داعياً الجميع للإقتداء بما تم عمله خلال تلك المسابقة الكبيرة التى شارك فيها أكثر من 300 متسابق من قرى ونجوع طهطا.

ويقول صابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، أن الإعلامي مصطفى سالم بإختياره البدء بمسابقة لحفظه القرأن الكريم ولتشجيع الأطفال والشباب على حفظ القرآن كبداية لحملة الإنتخابية أكبر دليل على صفائة وطيب نواياه وأن يكون كتاب الله هو خير بداية لمرحلة جديدة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد