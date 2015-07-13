حنان عشراوى تدعو أوروبا للضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى ، ألمانيا "خصوصا" والاتحاد الأوروبى "بشكل عام" ، للقيام بدور سياسى أكثر فاعلية ضمن إطار دولى "للجم تمادى دولة الاحتلال ووقف مخططاتها للقضاء على حل الدولتين.. لتدرك إسرائيل أن هناك ثمنا تدفعه مقابل احتلالها وعدوانها على دولة فلسطين وتحديها للإرادة الدولية".

جاء ذلك خلال استقبال عشراوى اليوم الإثنين نائب ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين طوبياس كراوزه ، بمقر منظمة التحرير برام الله ، حيث بحثا آخر المستجدات السياسية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية المنافية لقواعد القانون الدولى ، بما فى ذلك مواصلة بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري، والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدراتهم.

وأشارت إلى الوضع الداخلى الفلسطينى وملف المصالحة الوطنية والأوضاع الكارثية فى قطاع غزة ، وضرورة العمل على إعادة إعماره ورفع الحصار غير القانونى عنه ، وربطه ببقية أراضى دولة فلسطين، وقالت "يجب على المجتمع الدولى عدم استخدام الإنقسام كذريعة لإفشال إعادة إعمار قطاع غزة ومبرر لعدم التعامل بجدية وحزم مع الإنتهاكات الإسرائيلية".

وبحثت عشراوى مع كراوزه آليات التعاون المشترك فى المستقبل، وسبل تعزيز العلاقات الألمانية الفلسطينية وتطويرها فى مختلف المجالات.

والتقت عشراوى ، فى وقت سابق اليوم ، مع مدير مركز "كارتر للسلام" ناثان ستوك ، حيث ناقشا آخر تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط وسبل الخروج من حالة عدم الاستقرار والتخبط التى تعيشها المنطقة، وأهمية أن ينظر المجتمع الدولى لما يحدث فيها بطريقة متكاملة.

وتم التطرق للحديث عن الوضع الفلسطينى الداخلى والمصالحة وضرورة اتخاذ خطوات جديه لترتيب البيت الداخلى وإجراء الانتخابات ، كما استمعت عشراوى لتقرير قدمه "ستوك" حول جهود مركز كارتر للوساطة ودعم المصالحة وإنهاء الانقسام.

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