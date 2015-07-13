تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من مخاطر وأضرار التدخين السلبى، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سازرن كاليفورنيا الأمريكية، أن التدخين السلبى يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، أحد الأمراض الخطيرة التى ترفع فرص الوفاة.

وشملت الدراسة 22 ألف شخص، يزيد عمرهم عن 45 عامًا، وقاموا بضبط العوامل الأخرى التى تسبب السكتة الدماغية مثل أمراض القلب، وتأكدوا من أنها لا تؤثر على رفع فرص الإصابة بالمرض.

وكشفت النتائج أن التدخين السلبى يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة الثلث، 30% تقريبًا، وأعزى الباحثون ذلك إلى دور دخان السجائر فى انسداد الأوعية الدموية التى تصل المخ، وهو ما يؤدى إلى تكون جلطة تسبب السكتة الدماغية.

ونشرت هذه النتائج بالدورية الطبية "American Journal of Preventative Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر يوليو الجارى.