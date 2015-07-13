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الدفاع بـ"خلية الظواهرى" يدفع بعدم صلاحية المحكمة والقاضى يثبت دفوعه

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الدفاع بـ"خلية الظواهرى" يدفع بعدم صلاحية المحكمة والقاضى يثبت دفوعه الدفاع بـ"خلية الظواهرى" يدفع بعدم صلاحية المحكمة والقاضى يثبت دفوعه
استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهرى" الإرهابية بالاستماع إلى باقى مرافعات الدفاع بالقضية.

وأثبت رئيس المحكمة المستشار محمد فهمى ما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع، من دفعه بعدم صلاحية المحكمة ضمن دفوعه، وذلك لوجود أكثر من حالة حبس بسبب إهانة المحكمة لبعض المتهمين بالقضية حسب قوله، وأثبتت المحكمة ما ذكره عضو الدفاع بمحضر الجلسة، ثم تم رفعها للاستراحة.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.

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مصر 365

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