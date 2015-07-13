أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مجاهد يفسر استقالته من شؤون اللاعبين لـ في الجول: تصفية حسابات.. يظنون أنهم يضروني

Google+ Print
مجاهد يفسر استقالته من شؤون اللاعبين لـ في الجول: تصفية حسابات.. يظنون أنهم يضروني مجاهد يفسر استقالته من شؤون اللاعبين لـ في الجول: تصفية حسابات.. يظنون أنهم يضروني

فسر أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة استقالته من منصب رئيس لجنة شؤون اللاعبين التي تقدم بها اليوم الاثنين.

وقال مجاهد لـFilGoal.com: "في الفترة الأخيرة شاهدت حالة احتقان بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وهناك أجواء تصفية حاسابات تحدث معي".

وأضاف "كذلك لجنة الأندية قدمت شكوى تقول فيها إن لجنة شؤون اللاعبين لا يجب أن تكون في يد عضو مجلس إدارة".

استقال مجاهد بناء على تلك التوصية بإبعاد أعضاء مجلس الإدارة عن اللجان، لكن الأمر لم ينطبق على عصام عبد الفتاح الذي لازال رئيسا للجنة الحكام عضوا لاتحاد الكرة.

وأكمل مجاهد "يظن البعض أن لجنة شؤون اللاعبين هي سبب شعبيتي ونجاحي وسط أعضاء الجمعية العمومية، لكن الحقيقة العكس".

وأفصح "أنا أفضل بدونها. لأني وأنا رئيس للجنة أرفض مساعدة من يطلبون أمورا في غير محلها".

وأتم "أنا أصلا كنت أفكر في الرحيل عن اللجنة خلال السنة الأخيرة من دورة اتحاد الكرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع