مجاهد يفسر استقالته من شؤون اللاعبين لـ في الجول: تصفية حسابات.. يظنون أنهم يضروني

فسر أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة استقالته من منصب رئيس لجنة شؤون اللاعبين التي تقدم بها اليوم الاثنين.

وقال مجاهد لـFilGoal.com: "في الفترة الأخيرة شاهدت حالة احتقان بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وهناك أجواء تصفية حاسابات تحدث معي".

وأضاف "كذلك لجنة الأندية قدمت شكوى تقول فيها إن لجنة شؤون اللاعبين لا يجب أن تكون في يد عضو مجلس إدارة".

استقال مجاهد بناء على تلك التوصية بإبعاد أعضاء مجلس الإدارة عن اللجان، لكن الأمر لم ينطبق على عصام عبد الفتاح الذي لازال رئيسا للجنة الحكام عضوا لاتحاد الكرة.

وأكمل مجاهد "يظن البعض أن لجنة شؤون اللاعبين هي سبب شعبيتي ونجاحي وسط أعضاء الجمعية العمومية، لكن الحقيقة العكس".

وأفصح "أنا أفضل بدونها. لأني وأنا رئيس للجنة أرفض مساعدة من يطلبون أمورا في غير محلها".

وأتم "أنا أصلا كنت أفكر في الرحيل عن اللجنة خلال السنة الأخيرة من دورة اتحاد الكرة".