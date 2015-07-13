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#في_القمة - مبروك: الأهلي سيلعب على الأمل الضئيل أمام الزمالك

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#في_القمة - مبروك: الأهلي سيلعب على الأمل الضئيل أمام الزمالك #في_القمة - مبروك: الأهلي سيلعب على الأمل الضئيل أمام الزمالك

لازال فتحي مبروك المدير الفني للأهلي رافض للاستسلام، أو هكذا سيدخل مباراة القمة أمام الزمالك يوم 21 من يوليو الجاري.

مبروك تحدث فيما أبرزه الأهلي عبر نشرته الإعلامية، وذلك بعد تعادل الفريق الأحمر مع مالي في الجولة الثانية من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مبروك: "نعرف أن المنافسة على اللقب شبه محسومة لطرف واحد".

ثم استدرك "لكن لازالنا نلعب على الأمل حتى أخر لحظة".

وأكمل "بالقطع في مباراة القمة سيكون هدف الأهلي هو الفوز ولا شيء سواه. الأهلي دوما على كل حال لا يستهدف إلا الانتصار بغض النظر عن ظروف اللقاء".

وأكد "الآن نغلق صفحة ستاد مالي ونفتح ملف القمة".

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